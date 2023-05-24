Школьник провалился в трехметровый колодец в Динском районе Кубани

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ЧП случилось 22 мая. Школьник шел по улице Гоголя в станице Новотитаровской и внезапно провалился в открытый люк.

- Мальчик шел по траве, где нет пешеходной дорожки. Он не заметил открытый люк и упал в него. Из трехметрового колодца школьника пришлось вытаскивать прохожим, - сообщает местная газета РВС.

В настоящее время подробности происшествия уточняются. Как узнала «КП» - Кубань», в полицию заявлений не поступало.

- По данному факту сообщений в ОМВД России по Динскому району не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.