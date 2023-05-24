На Кубани 24 мая начался основной период сдачи ГИА

Фото: minkovaanna23

В Краснодарском крае начались экзамены по государственной итоговой аттестации. Девятиклассники сдают историю, физику и биологию.

- Около 70 тысяч выпускников 9 классов напишут свои финальные работы по четырем предметам: обязательные – по русскому языку и математике, а также два – на выбор. В Краснодарском крае создали 332 пункта проведения ГИА-9. Все они оборудованы системами видеонаблюдения. За ходом итоговых испытаний будут следить общественные наблюдатели, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Кроме того, в этом году впервые экзаменационные материалы будут поступать непосредственно в пункты сдачи по защищенному каналу связи. Работы будет проверять региональная предметная комиссия. А школьники смогут посмотреть сканы своих работ – ранее такая возможность была только у выпускников, сдававших ЕГЭ.