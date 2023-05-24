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НовостиОбщество24 мая 2023 6:31

На Кубани реализуют 27 импортозамещающих проектов

Промышленные производства расширяют
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае расширяют импортозамещающие промышленные производства. Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 млрд рублей.

- Готовы поддерживать предприятия, которые обеспечат технологическую независимость и рост отраслей экономики. Производителям выплачивается до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. Также действует льготный заем со ставкой 0,1% годовых, можно взять до 200 млн рублей, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На льготное финансирование, например, наращивает действующие мощности предприятие в Гулькевичском районе и строит новый завод по производству навесной, прицепной сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней в Кавказском.