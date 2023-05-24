Лучшие школьные столовые выбрали на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае определили лидеров регионального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2023». Выбрали столовые в трех номинациях из 24 районов.

- Среди городских школ лучшими стали гимназия «Эврика» Анапы, школы №19 Сочи, №34 Новороссийска, №9 Армавира и №2 Темрюкского района. Среди сельских школьных столовых выделились №18 Выселковского района, №12 Ленинградского района, №25 Гулькевичского района, №2 Калининского района и №3 Новопокровского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, в рамках конкурса прошло состязание среди поваров. Лучшими признали Нелли Козлову из Тихорецкого района, Георгия Ковылова из Сочи и Сергея Мищенко из Гулькевичского района.

Победители представят Кубань на федеральном конкурсе.