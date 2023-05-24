Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край занял 7-е место в рейтинге развития государственно-частного партнерства. Данные за 2022 год составило Министерство экономического развития России.

- По сравнению с 2021 годом Кубань поднялась на 24 позиции. Это результат комплексной работы с инвесторами. Мы уделяем большое внимание настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Благодаря этому в 2022 году в крае заключили 13 проектов. Общий объем инвестиций составил более 40 миллиардов рублей, - сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Уточняется, что на Кубани продолжается работа в данном направлении. Планируется, что в 2023 году в крае заключат 11 концессионных соглашений.