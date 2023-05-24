В Краснодаре в микрорайоне Губернском отремонтируют еще около 1 км дорог

Дорожные работы продолжаются

В микрорайоне Губернский Краснодара продолжают ремонтировать дороги, на улице Домбайской переустраивают инженерные сети. Полностью обновят участок к 1 сентября. Еще планируется восстановить два участка в 1 км.

- Ремонт проведут по улице Героев-Разведчиков от Яцкова до Домбайской, а также по улице Западно-Кругликовской от Домбайской до Семигорской, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Планируется, что начнутся работы в конце июня, а завершат до 1 сентября. Кроме этого, к началу учебного года застройщики закончат реконструкцию Батуринской, Яснополянской и Чепигинской.