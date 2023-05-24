В Сочи проведут масштабный проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи в модернизацию коммунальной инфраструктуры за 7 лет вложат 173 млрд рублей. В городе практически закончилась подготовка к строительно-монтажным работам самого большого за последние десятилетия проекта модернизации коммунальной инфраструктуры.

- К концу недели по трем проектам комплексной программы развития будут утверждены технические решения. Их проектирование планируется завершить осенью. И уже в конце года «РосКапСтрой» приступит к строительно-монтажным работам, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что уже подтверждено финансирование более 5 миллиардов рублей на строительно-монтажные работы по первоочередным объектам водоснабжения и водоотведения.