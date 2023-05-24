В Новороссийске жители нашли на даче останки трех солдат и боеприпасы времен войны

Боеприпасы классифицировали и подготовили к обезвреживанию Фото: Новороссийский центр поисковых работ

В Новороссийске жители нашли останки трех красноармейцев и боеприпасы времен войны. Их обнаружили на дачном участке. Об этом сообщили в Новороссийском центре поисковых работ.

Так, местные жители выкапывали яму на даче в районе села Васильевка. При работах они увидели небольшие костные останки, патроны и несколько гранат.

– Прибывшие на место поисковики и сотрудники полиции обследовали место находки и углубив яму, обнаружили останки трех красноармейцев, 280 патронов, 5 запалов и 4 гранаты РОГ-43, – рассказали в Новороссийском центре поисковых работ.

Установлено, что бойцы, чьи останки были найдены на участке, погибли в сентябре 1943 года при освобождении села. Это помогли определить найденные вместе с ними гранаты РОГ-43, которые были приняты на вооружение в 1943 году и изготавливались на военных предприятиях Кавказа.

Уточняется, что все снаряды классифицировали и подготовили к обезвреживанию. Останки красноармейцев перезахоронят в сентябре.