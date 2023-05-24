Жительницы Сочи заблудились на спуске с «Кругозора Ефремова». Фото: t.me/urpso_mchs

Четыре туристки заблудились в горах Красной Поляны. Они потеряли ориентир на спуске с «Кругозора Ефремова». Из леса женщин вывели спасатели.

- Четыре женщины решили прогуляться до смотровой площадки, которая находится на горе Монашка в Красной Поляне на высоте 750 метров над уровнем моря. На обратном пути они свернули не туда и ушли в сторону села Медовеевка, - сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Уточняется, что к этому моменту на улице уже темнело, поднялся сильный ветер и пошел дождь. Поэтому женщины решили не рисковать. Они обратились за помощью к спасателям.

Кроме того, чтобы не промокнуть, жительницы Адлерского района Сочи обмотались крупными листьями лопуха и спрятались под ними.