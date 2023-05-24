Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по парусному спорту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Второй этап открытого Кубка Содружества по парусному спорту проходил в Минске. Всего на соревнованиях выступили 88 спортсменов из России и республики Беларусь. В состав сборной страны вошли 10 представителей Краснодарского края.

По результатам турнира геленджикский яхтсмен Денис Грибанов в паре со спортсменкой из Москвы Алисой Кирилюк выиграл «золото» в классе «470 смешанные экипажи». Третье место занял спортсмен из Сочи Нуры Хыдыров в паре с москвичкой Анжелой Черняховской. В классе «IQF» сочинец Александр Аскеров взял «серебро» среди мужчин, а Кирилл Терешкин из Краснодара выиграл «бронзу» в классе «Лазер».

Всего парусным спортом в Краснодарском крае занимаются около 2,7 тысячи человек. Из них 750 тренируются в девяти спортивных отделениях.

– Из краевого бюджета выделяют средства на проведение соревнований, подготовку спортивного резерва, участие команд в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, улучшение материально-технической базы, приобретение инвентаря и оборудования, – отметил вице-губернатор Александр Власов.