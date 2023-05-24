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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:28

На Кубани 19-летний мотоциклист без прав влетел в ВАЗ

Водителя мотоцикла госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 19-летний мотоциклист без прав влетел в ВАЗ. Авария произошла вечером 23 мая на улице Красной в Усть-Лабинске.

– По предварительным данным, 19-летний молодой человек, управляя мотоциклом Suzuki, не имея права управления (нет соответствующей категории), допустил выезд на полосу встречного движения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В этот момент по «встречке» проезжал автомобиль «ВАЗ 21074», с которым столкнулся мотоцикл.

В результате пострадавшего мотоциклиста с места ДТП доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.