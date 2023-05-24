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В Новороссийске спасатели достали котенка из западни. Малыш два дня просидели в труднодоступном месте.

- К нам обратились девушки, которые работают в страховой компании, и рассказали, что у них под офисом второй день пищит маленький котёнок, и самостоятельно достать они его не могут, - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что спасатели выехали на улицу Хворостянского и достали котенка из труднодоступного места. После спасения животное передали в заботливые руки заявительницам.