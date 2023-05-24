Новая школа станет самой большой в Геленджике Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на 1550 мест в Геленджике достроят в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Учреждение возводят на улице Пионерской.

Планируется, что новая школа станет самой большой на территории Геленджика. Здание будет состоять из шести учебных корпусов и спортзала. Все блоки учреждения соединят с помощью галерей. В том числе в здании установят оборудование, необходимое для маломобильных учеников, – лифты и пандусы.

Территорию школы также благоустроят и озеленят. А для занятий физкультурой построят стадион.

– Сейчас на всех блоках будущего здания школы идут различные виды работ, – уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Новую школу в Геленджике возводят по нацпроекту «Образование».