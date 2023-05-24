Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции Фото из архива КП

В Армавире неадекватный мужчина ночью проник в детский сад. На территории учреждения его задержали росгвардейцы.

Так, неизвестный мужчина перелез через забор и оказался во дворе учреждения по улице Шмидта. Он тут же начал бегать по территории, стучать в дверь и ругаться нецензурной бранью. Охранница детсада попыталась прогнать его, но незваный гость не слушал ее. Тогда женщина вызвала на место правоохранителей.

– Просьбу покинуть территорию мужчина проигнорировал и ушел на задний двор, где его и задержали сотрудники Росгвардии. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как оказалось, на территорию детсада проник 35-летний житель Успенского района. Ранее его ловили на мелком хулиганстве и употреблении наркотических средств и психотропных веществ.

Пойманного хулигана передали полиции для разбирательства.