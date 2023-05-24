В Сочи с 25 мая изменят схему движения транспорта. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи изменят схему движения транспорта с 25 мая. Ограничения будут действовать из-за праздничных мероприятий, которые приурочены ко Дню города.

- Движение будет ограничено с 20:00 25 мая до 14:00 28 мая по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе. В том числе на проезде за Зимним театром, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, с 20:00 25 мая до 14:00 28 мая будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной.