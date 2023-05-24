В Динском районе заложили камень часовни женского монастыря

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23 мая митрополит Григорий совершил чин закладки храма-часовни на подворье женского монастыря «Всецарица» в станице Пластуновской Динского района.

- Храм-часовня дополнит монастырский духовный ансамбль и будет располагаться у монастырской стены на берегу озера – место живописное и молитвенное, - сообщили в Епархии.

Митрополит Григорий пожелал настоятельнице монастыря помощи Божией в возведении храма. Владыка прочитал особые молитвы и заложил памятную плиту в основание здания, полив ее освященным маслом, а затем окропил фундамент святой водой.

Настоятельница монастыря матушка Неонилла пояснила, что в новом храме-часовне в честь апостола Иакова, брата Господня, будет совершаться Таинство соборования прихожан и паломников.