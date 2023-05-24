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НовостиКарта Кубани24 мая 2023 10:28

В Анапе отмечают День славянской письменности и культуры

В честь праздника на курорте проведут концерт
Мария ЧАЛАЯ
Анапа празднует День славянской письменности и культуры. Фото: t.me/kurortanapa

Анапа празднует День славянской письменности и культуры. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе отмечают День славянской письменности и культуры. В честь праздника на Театральной площади курорта в 13:00 проведут мероприятие.

- На концерте «Здравствуй, наша Кубань!» выступит ансамбль народной песни «Черноморочка», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в течение дня в библиотеках, Домах культуры и клубах Анапы пройдет цикл мероприятий. Среди них будут познавательные программы, литературно-музыкальные гостиные и викторины для детей.