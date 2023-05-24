Более трети от всех потребительских кредитов в РНКБ выдаются по онлайн-заявкам Фото: Даниил ОПАРИН

Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей. В том числе кредитный портфель по потребительским кредитам превышает 28 млрд руб. и составляет 25% от всего кредитного портфеля физических лиц.

С начала года РНКБ выдал 17,8 тыс. потребительских кредитов на общую сумму свыше 5 млрд. рублей. При этом почти 60% от общего количества выданных кредитов были выданы в марте-апреле текущего года. В то же время, по сравнению с мартом-апрелем 2022 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза.

Более трети от всех потребительских кредитов в РНКБ выдаются по онлайн-заявкам. В свою очередь, около 70% оформленных по онлайн-заявкам кредитов выдаются дистанционно в мобильном приложении или интернет-банке вне отделений РНКБ. Чаще всего клиенты берут кредит для покупки мебели, бытовой техники и электроники, а также на ремонт квартиры или частного дома.

- На сегодняшний день, выдачи потребительских кредитов уже превысили уровень 4 квартала 2021 года - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - В целом в 2023 году ожидается дальнейший рост потребительского кредитования. В большинстве случаев наши клиенты могут получить кредит без визита в офис.

В РНКБ действуют льготные программы потребительского кредитования, которые позволяют оформить целевой потребительский кредит по сниженной ставке.

Так, в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» клиенты РНКБ могут оформить льготный кредит под 3% годовых на газификацию домовладения на территории Республики Крым.

Если же домовладение расположено не на территории Республики Крым, или кредит нужен на другие цели, то у клиентов РНКБ, которые проживают на сельских территориях, есть возможность оформить льготный кредит по ставке 5% годовых на ремонт своего жилого дома, приобретение и монтаж оборудования для обеспечения своих домовладений электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением. Такой кредит предоставляется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Подробнее ознакомиться с условиями льготных программ кредитования можно на официальном сайте банка.

Напомним, что подать заявку на кредит можно, не выходя из дома – на сайте банка, в интернет-банке или мобильном приложении. Получить кредит без справок о доходе и занятости могут клиенты, которые получают зарплату, пенсию или официальный доход самозанятого на карту РНКБ, а также граждане, которые предоставляют актуальные данные с помощью Цифрового профиля через портал Госуслуг.

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