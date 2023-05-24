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НовостиОбщество24 мая 2023 10:47

В Сочи открылась выставка «Петр Первый. Рождение Империи»

Ее можно посмотреть в открытой галерее на площади Южного мола
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи проходит выставка «Петр Первый. Рождение Империи». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи проходит выставка «Петр Первый. Рождение Империи». Фото: t.me/officialsochi

В Сочи открылась выставка «Петр Первый. Рождение Империи». Ее приурочили к 351 годовщине со дня рождения Петра Первого. Работы представили в открытой галерее на площади Южного мола.

- В торжественном открытии выставки приняли участие около 250 человек. Среди них присутствовали представители администрации Сочи, местного отделения Российского военно-исторического общества, депутатского корпуса, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что местные жители и туристы могут ознакомиться с деятельностью императора от начала до развития Российской империи.

Выставка будет открыта для свободного посещения до конца октября.