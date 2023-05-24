Краснодар лидирует в рейтинге самых аварийных городов России Фото из архива КП

Краснодар лидирует в рейтинге самых аварийных городов России. Результаты исследования озвучили специалисты страховой компании.

Так, первые позиции в десятке регионов России занимают Краснодар, Красноярск и Ижевск. В этих городах водители чаще остальных попадали в ДТП и сообщали о повреждениях транспорта.

На позициях ниже расположились Иркутск, Абакан, Архангельск и Кемерово. А замыкают антирейтинг Барнаул, Казань и Санкт-Петербург.

Регионами с самым «спокойным» движением признаны Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострому, Воронеж и Саратов. В этих городах водители реже остальных попадали в аварии.