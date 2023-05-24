Аналитики выяснили, где предпочитают отдыхать жители Кубани и других регионов летом

Как показал анализ спроса на отечественные отели в летние месяцы, в число самых популярных направлений для отдыха по традиции входят Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем, отмечается увеличение спроса на поездки в Кисловодск, Горно-Алтайск, Махачкалу, Светлогорск.

При этом выгодным остаётся раннее бронирование. Как показывают данные МТС Travel, цены на жилье при раннем бронировании в большинстве российских регионов сейчас ниже, чем в прошлом году. Так, средний чек за ночь в Нижнем Новгороде снизился на 12% и составляет 4300 рублей, в Калининграде - ниже на 6% (4900 рублей), в Санкт-Петербурге - на 3% ниже (5200 рублей), в Казани цена упала на 1% (5500 рублей).

А вот стоимость отдыха на море выросла на 20%. Проживание в Адлере обойдётся в среднем почти в 9000 рублей в сутки, в Сочи - в 7000 рублей.

В Поволжье, которое также пользуется спросом у туристов и при этом является более бюджетным, в лидерах по количеству бронирования оказались Волгоград и Самара, проживание здесь обойдётся в среднем в 3300 рублей за сутки. А вот в Светлогорске Калининградской области цены сопоставимы с черноморскими отелями - 8000 рублей за ночь.

Что касается предпочтений жителей Краснодарского края, то согласно статистике Big Data МТС, кубанцы предпочитают морской отдых выходного дня или по окончанию сезона. Непосредственно летом в Сочи и Анапе отдыхают редко, предпочитая выезжать на дачи или в соседнюю Адыгею. Из дальних направлений летом у жителей нашего региона популярны Москва и Санкт-Петербург.