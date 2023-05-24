Голосование завершится 31 мая Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жители Краснодара могут выбрать зеленые зоны для благоустройства до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование за благоустройство общественных территорий продлится еще неделю. Жители города могут поучаствовать на платформе 23.gorodsreda.ru, через Госуслуги или обратиться за помощью к волонтерам.

В Краснодаре на голосовании представлены:

– сквер им. Гатова на ул. им. Стасова (Карасунский округ);

– сквер памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом (Прикубанский округ);

– бульвар им. Россинского в пос. Краснодарском (Прикубанский округ);

– сквер им. Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада (Центральный округ);

– территория по ул. Зиповской, 4/4 (Центральный округ);

– сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне (Западный округ).

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Призываю тех, кто не успел это сделать, присоединиться к голосованию, проявить свою активную позицию. В нем уже приняли участие свыше 79,3 тысяч горожан, – обратился замглавы Краснодара Максим Онищенко.

В настоящее время по количеству голосов лидирует сквер имени Гатова. Его выбрали более 35 тысяч жителей. В тройку лидеров также входят скверы памяти Героев-танкистов и имени Чепеги