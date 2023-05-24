Детскую поликлинику строят в Павловском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Детскую поликлинику на 250 посещений построят в Павловском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медучреждение возводят в станице Павловской на территории районной больницы. В настоящее время детей принимают в здании районной поликлиники, но учреждений для пациентов не хватает. Новая поликлиника закроет потребность.

Кроме строительства поликлиники, в Павловском районе отремонтировали школу.

– В станице Украинской в конце 2022-го капитально отремонтировали здание школы 1909 года постройки. Она небольшая - всего 48 учеников, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова, посетившая муниципалитет с рабочим визитом.

В школе, в частности, оборудовали отдельную библиотеку, кабинеты физики, химии, технологии. В учреждении учатся 10 детей с ОВЗ, для учащихся подготовили психолого-логопедический кабинет.