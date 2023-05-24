Торговые центры - самые нагреваемые места во время летнего зноя в Краснодаре Фото: gtpr-miigaik.ru

Торговые центры назвали самыми нагреваемыми местами во время летней жары в Краснодаре. Температуру поверхности с помощью анализа спутниковых снимков исследовали аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК.

В Краснодаре самыми горячими местами в летний зной оказались торговые центры. В частности, крупный гипермаркет на улице Александра Покрышкина нагревает относительно прохладный район, свободный от жилой застройки.

– То же самое можно увидеть рядом с торговым центром на выезде из города у Восточного обхода, – отмечают аналитики.

Больше всего, согласно исследованию, нагреваются ТРЦ между улицами Уральской и Новороссийской.

Аналитики назвали пять способов, которые помогают охладить город. Для этого рекомендуется озеленять улицы и дома, использовать светлые поверхности, применять «умные» материалы, создавать водоемы и планировать просторные города.