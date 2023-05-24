Прапорщик полиции Виктор Никулин и сержант полиции Александр Чубко Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре росгвардейцы экстренно доставили в больницу женщину с травмой ноги. Пострадавшей вовремя оказали помощь.

Так, 67-летняя местная жительница находилась на даче, где повредила ногу бензопилой. Дочь пострадавшей решила доставить ее в больницу самостоятельно. Но по пути в медучреждение машина попала в пробку на улице Горького.

Тогда девушка решила обратиться за помощью к патрульному наряду Росгвардии, который проезжал по этой же улице. Прапорщик полиции Виктор Никулин и сержант полиции Александр Чубко помогли вовремя доехать до больницы.

– Включив специальные световые и звуковые сигналы, правоохранители сопроводили автомобиль с пострадавшей женщиной до травмпункта и передали ее медикам, – сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сейчас жизни пострадавшей женщины ничего не угрожает.