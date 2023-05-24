Более 300 человек приняли участие в форуме «О бизнесе по-женски»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В Краснодаре 19 мая прошел 2-й ежегодный форум «О бизнесе по-женски». Мероприятие стало площадкой Совета Евразийского Женского Форума и прошло при поддержке Общественной Палаты Краснодарского края. Банк «Центр-инвест» выступил стратегическим партнером форума и принял в нем активное участие.

Форум собрал более 300 человек: представителей органов власти и институтов развития, банковской сферы, Комитетов по развитию женского предпринимательства из регионов. На пленарном заседании форума «Реализация национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 гг.: векторы развития» выступила Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

- Банк «Центр-инвест» демонстрирует на практике реализацию равных возможностей развития карьеры и здоровой конкуренции, отсутствие гендерных стереотипов. В Совете директоров банка из семи членов — четверо женщин, в Правлении — три женщины, в руководящем составе и коллективе — женщин более 70%, - отметила Лидия Симонова. - При этом коэффициент рождаемости детей у сотрудниц банка стабильно в несколько раз выше, чем в России в целом. Наша гендерная политика позволяет им спокойно уйти в декрет и всегда получить необходимую поддержку, благодаря которой они могут сочетать и продуктивную работу, и материнство.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Одним из ключевых блоков форума стал трек обсуждения мер поддержки для МСП и самозанятых, на котором директор филиала «Центр-инвест» в Краснодаре Диана Липинская рассказала о работе банка с бизнесом. Она отметила, что банк занимает 7-е место в стране по работе с МСП, помогает предпринимателям развиваться и адаптироваться к новым условиям.

Кредитные продукты банка охватывают все потребности бизнеса: от оборотных до инвестиционных. Более 10 лет «Центр-инвест» реализует комплексную программу поддержки женщин-предпринимателей «Бизнес-кредит для женщин», в рамках которой предоставляет льготную процентную ставку по кредиту, наставничество и консалтинг. На сегодня банк выдал предпринимательницам более 1500 кредитов на сумму 4 млрд рублей.

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