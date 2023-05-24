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НовостиОбщество24 мая 2023 13:11

Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание

Его признали самовольной постройкой
Светлана ОВДЕЙ
Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание Фото из архива КП

Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание Фото из архива КП

Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Так, в 2016 году мэрия Краснодара обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением об обязательстве снести гостиницу на Привокзальной площади, 5/1. Здание было построено самовольно. Владелец встречным иском просило признать право собственности на незавершенное строительство – четырехэтажную гостиницу с магазином общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Разрешение на работы, выданное в июне 2012 года, продлили до ноября 2016 года.

Но после строительства двух этажей и подвала оказалось, что гостиница не вписывается в архитектурный облик Привокзальной площади по высоте здания, пишет «Ъ»-Кубань». В результате самовольной реконструкции здания его площадь увеличилась с 259 до 1186,9 кв. метров.

Эксперты признали, что гостиница не соответствует проекту. В здание превышены площадь и количество этажей. В 2018 году суд края вынес решение о том, что гостиница построена без соответствующего разрешения, и обязал владельца снести здание.

В мае в краевой Арбитражный суд поступило заявление от владельца о пересмотре судебного акта о сносе здания. По определению суда, общество должно обосновать заявление до 30 июня.