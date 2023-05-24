Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание Фото из архива КП

Суд обязал владельца гостиницы на Привокзальной площади Краснодара снести здание. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Так, в 2016 году мэрия Краснодара обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением об обязательстве снести гостиницу на Привокзальной площади, 5/1. Здание было построено самовольно. Владелец встречным иском просило признать право собственности на незавершенное строительство – четырехэтажную гостиницу с магазином общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Разрешение на работы, выданное в июне 2012 года, продлили до ноября 2016 года.

Но после строительства двух этажей и подвала оказалось, что гостиница не вписывается в архитектурный облик Привокзальной площади по высоте здания, пишет «Ъ»-Кубань». В результате самовольной реконструкции здания его площадь увеличилась с 259 до 1186,9 кв. метров.

Эксперты признали, что гостиница не соответствует проекту. В здание превышены площадь и количество этажей. В 2018 году суд края вынес решение о том, что гостиница построена без соответствующего разрешения, и обязал владельца снести здание.

В мае в краевой Арбитражный суд поступило заявление от владельца о пересмотре судебного акта о сносе здания. По определению суда, общество должно обосновать заявление до 30 июня.