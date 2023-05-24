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НовостиОбщество24 мая 2023 13:19

В Сочи на модернизацию канализации выделили 4,9 млрд рублей

Работы начнут в конце этого года
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи проведут модернизацию канализации. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи проведут модернизацию канализации. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи на модернизацию канализации выделили 4,9 миллиардов рублей. Об этом стало известно во время рабочего совещания, которое провел глава города Алексей Копайгородский.

- На данный момент ведется проектирование объектов ОСК. Подготовлены планы развертывания базовых видов строительных работ. Они могут выполняться параллельно с проектированием, - сообщил мэр Сочи.

Уточняется, что с 1 мая техника и персонал начали подготовительные строительно-монтажные работы на двух комплексах — Якорная Щель и Бзугу. Там ведется формирование строительных городков и расчистка строительных площадок.

Планируется, что проектирование ФАУ «РосКапСтрой» завершат осенью 2023 года. К концу года уже начнутся строительно-монтажные работы.