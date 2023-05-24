Врачи посетят муниципалитет 25 мая Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Гастропоезд» посетит Усть-Лабинский район Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты ККБ №2 приедут в муниципалитет 25 мая. Прием жителей организуют на базе районной больницы.

Пациентов, в частности, осмотрят и проконсультируют гастроэнтеролог, эндоскопист и специалиста ультразвуковой диагностики.

Ранее «Гастропоезд» посетил Динской район. Врачи осмотрели 25 человек, провели 19 УЗИ и 12 эндоскопических исследований.

– У нескольких пациентов врачи выявили хронические заболевания печени и желудка, шесть человек госпитализировали, – отметила главный внештатный гастроэнтеролог краевого министерства здравоохранения Наталья Корочанская.

За весь период работы – с июля 2022 года – «Гастропоезд» выезжал в муниципалитеты региона 13 раз.