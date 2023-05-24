Глава региона провел личный прием граждан Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тихорецком районе Кубани отремонтируют Дворец культуры. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев в ходе личного приема граждан.

С просьбой помочь к главе региона обратилась жительница Тихорецка Юлия Талыбова. Женщина рассказала, что Дворец культуры, которому более 60 лет, нуждается в ремонте. В учреждении обветшали кровля, крыльцо, цоколь, подвал и коридор.

– Дома культуры – это неотъемлемая часть жизни небольших городов, станиц, их центр притяжения. Люди ходят туда общаться, отмечать праздники, дети занимаются в кружках и секциях, выступают на сцене с концертами, – отметил Вениамин Кондратьев. - Конечно, мы поможем в ремонте.

Проект, подготовленный администрацией Тихорецка, прошел госэкспертизу. Всего на ремонт Дворца культуры требуется более 100 млн рублей. Глава региона поручил найти дополнительные средства, чтобы начать работы уже в этом году.

– Проработаем вопрос и на июньской сессии ЗСК добавим средства на работы. Это позволит в текущем году капитально отремонтировать крышу, в следующем – остальное, – сказал министр финансов региона Александр Кнышов.

Напомним, в 2022 году в крае отремонтировали 57 Домов культуры. В 2023 году запланировано обновить 45 учреждений.