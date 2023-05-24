Глава региона провел личный прием граждан Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымском районе Кубани построят новые очистные сооружения. Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан.

В главе региона с просьбой обратилась жительница Крымского района Татьяна Таланова. Сейчас износ очистных сооружений в поселке Саук-Дере достигает 95%. Всего здесь проживают более двух тысяч человек.

– Поручил предусмотреть необходимое для строительства финансирование и завершить работы до конца следующего года, – сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Действующие в поселке сети построили еще в 1961 году. На строительство новых очистных сооружений требуется более 160 млн рублей. Районная администрация уже подготовила проект и подала заявку на участие в подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

– Также надеемся, что с улучшением инфраструктуры развитие туризма в Саук-Дере получит второе дыхание, – отметил глава Крымского района Сергей Лесь.