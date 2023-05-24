На Кубани увеличилось число заболевших корью. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани число заболевших корью увеличилось до 77. Из низ 35 — дети. В этом году фиксируется подъем заболеваемости.

- При распространении кори в группе риска находятся люди с более ослабленным иммунитетом. Дети могут переносить заболевание в тяжелой форме. При этом в медицине пока не существует эффективного лекарства от кори, - сообщил главный врач ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Сергей Зотов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

Уточняется, что на данный момент заболевание не переросло в эпидемию.

Иммунитет от кори в организме человека может выработаться только после перенесения заболевания или вакцинации. При этом можно проверить свой иммунитет к болезни с помощью специального анализа на антитела.

В 2022 году на Кубани было зафиксировали всего шесть случаев заболевания корью.