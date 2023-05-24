В Краснодаре полиция закрыла два подпольных игорных клуба

В одном из клубов полицейские застали посетителей Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре закрыли два подпольных игорных клуба. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заведения работали в нежилых здания по улицам Евдокии Бершанской и Российской. При проверке в одном из залов застали администратора и шестерых посетителей. Во втором клубе игроков во время визита полиции не было. В обоих клубах полицейские изъяли ТВ-приставки, жесткие диски, черновики, роутеры и мобильные телефоны.

– В настоящее время материалы проверки зарегистрированы в установленном порядке и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Кроме того, полицейские устанавливают владельцев нелегальных игорных клубов.