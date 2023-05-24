В Славянске-на-Кубани ликвидируют свалку к концу 2024 года

В Славянске-на-Кубани ликвидируют свалку Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянске-на-Кубани ликвидируют свалку. Завершить рекультивацию планируют к концу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Свалку рекультивируют по проекту «Чистая Страна» нацпроекта «Экология». Подрядчик приведет в порядок участок с отходами объемом 375 тысяч кубометров. Сейчас на территории идут подготовительные работы по строительству возведению временных сооружений и защите газопровода.

– Разработаны паспорта отходов, установлено видеонаблюдение, проведены геодезические работы, выполнен демонтаж кирпичных зданий, оборудован строительный городок, – сообщил замглавы региона Андрей Прошунин.

Напомним, по проекту «Чистая страна» свалки до конца 2024 года также ликвидируют в Горячем Ключе и Краснодаре. А в 2023 году рекультивируют участок в селе Кабардинка.