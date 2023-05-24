Движение ограничат для проведения праздничного фестиваля Фото: krd.ru

В Краснодаре частично перекроют улицу Береговую 31 мая и 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водители временно не смогут проехать по участку от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк им. 30-летия Победы и территории вокруг парка. Движение ограничат с 22:00 31 мая до окончания краевого фестиваля ко Дню защиты детей 1 июня.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

– На этом участке организуют парковку для транспорта гостей и участников мероприятия. Планируется, что на местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Жителей города просят учитывать временные изменения и заранее планировать маршрут.