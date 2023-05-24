В Белореченске по нацпроекту благоустраивают общественную территорию

На территории укладывают плитку Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Белореченске благоустраивают общественную территорию по улице им. Толстого. Ее обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Площадь территории превышает 1 га. В 2022 году общественное пространство победило в голосовании по благоустройству зеленых зон.
– Уже завершили работы по вертикальной планировке территории, выполнили демонтаж тротуара и наружного освещения, кронирование деревьев, – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.
Сейчас специалисты укладывают плитку и устанавливают бортовой камень.
Напомним, всего в Краснодарском крае по нацпроекту обновляют 142 общественные территории.