В Белореченске по нацпроекту благоустраивают общественную территорию

На территории укладывают плитку Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченске благоустраивают общественную территорию по улице им. Толстого. Ее обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Площадь территории превышает 1 га. В 2022 году общественное пространство победило в голосовании по благоустройству зеленых зон.

– Уже завершили работы по вертикальной планировке территории, выполнили демонтаж тротуара и наружного освещения, кронирование деревьев, – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Сейчас специалисты укладывают плитку и устанавливают бортовой камень.

Напомним, всего в Краснодарском крае по нацпроекту обновляют 142 общественные территории.