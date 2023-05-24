На Кубани 18 тысяч девятиклассников сдали первые экзамены

На Кубани девятиклассники сдали первые экзамены Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани 24 мая стартовала экзаменационная кампания ГИА-9. Первые экзамены сдали 18 тысяч учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 12,5 тыс. девятиклассников выполнили задания по биологии, 3,7 тыс. – по физике, более 1,5 тыс. учащихся – по истории. Экзамены проводились в 155 пунктах на базе школ региона. На написание работы по истории и физике учащимся отводилось три часа, по биологии – 2,5 часа. Участникам с ОВЗ прибавили еще 1,5 часа.

Отмечается, что в этом году материалы экзаменов впервые поступают в пункты проведения по защищенному каналу связи.

– Работы проверяет региональная предметная комиссия. А школьники смогут посмотреть сканы своих работ - ранее такая возможность была только у выпускников, сдававших ЕГЭ, - сообщила замглавы региона Анна Минькова.

Результаты экзаменов девятиклассникам озвучат в школах не позднее 5 июня.