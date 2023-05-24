Прокуратура Краснодара проводит проверку по факту хлопка газа на улице Клинической

В Краснодаре устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия на улице Клинической, 18. Вечером 24 мая в жилой пятиэтажке произошел хлопок газа. Взрывная волна разрушила фасад здания. В одной из квартир на пятом этаже полностью отсутствует стена.

- Прокуратура Центрального округа Краснодара проводит проверка по факту хлопка бытового газа на улице Клинической. Прокурор округа Сергей Прихленко выехал на место происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После хлопка в квартире возник пожар. Известно, что дом был газифицирован. На месте работают оперативные службы.