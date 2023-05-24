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НовостиПроисшествия24 мая 2023 15:51

Мэр Краснодара сообщил о пострадавшей от хлопка газа жительнице дома по улице Клинической

Из частично разрушенного дома эвакуировали жильцов
Евгения ХАЛИКОВА
Во время ЧП пострадала женщина.

Во время ЧП пострадала женщина.

Мэр Краснодара Евгений Наумов выехал к дому на улице Клинической, 18. Вечером 24 мая здесь произошел хлопок газа с последующим горением в квартире на пятом этаже. Взрывной волной частично разрушило фасад здания 1966 года постройки.

- Взрыв произошел на пятом этаже в квартире № 64. По предварительным данным пострадала она женщина. Она с ожогами доставлена в больницу, - уточнили глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

На месте работают оперативные службы и следователи. После того, как следователи завершат необходимые экспертизы, начнет работу комиссия по оценке ущерба. Уже известно, что 100-квартирный дом планируют восстановить.