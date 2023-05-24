Мэр Краснодара сообщил о пострадавшей от хлопка газа жительнице дома по улице Клинической

Во время ЧП пострадала женщина.

Мэр Краснодара Евгений Наумов выехал к дому на улице Клинической, 18. Вечером 24 мая здесь произошел хлопок газа с последующим горением в квартире на пятом этаже. Взрывной волной частично разрушило фасад здания 1966 года постройки.

- Взрыв произошел на пятом этаже в квартире № 64. По предварительным данным пострадала она женщина. Она с ожогами доставлена в больницу, - уточнили глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

На месте работают оперативные службы и следователи. После того, как следователи завершат необходимые экспертизы, начнет работу комиссия по оценке ущерба. Уже известно, что 100-квартирный дом планируют восстановить.