Следователи назвали скопление бытового газа предварительной причиной разрушения пятиэтажки в Краснодаре

На месте работают все оперативные службы. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Следователи и эксперты осмотрели квартиру на пятом этаже жилого дома. Именно она стала эпицентром чрезвычайного происшествия вечером 24 мая. Приблизительно в начале шестого вечера в квартире № 64 по улице Клинической, 18 произошел хлопок бытового газа. В краевом следкоме уже назвали предварительные причины произошедшего.

- По предварительным данным, 31-летняя местная жительница вернулась домой и почувствовала в квартире характерный запах газа. Хлопок газовоздушной смеси произошел, когда молодая женщина вошла в квартиру. Затем последовало возгорание, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Владелица жилья получила ожоги и была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. На месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия и опрашиваются свидетели. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.