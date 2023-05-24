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НовостиПроисшествия24 мая 2023 19:10

В пострадавшей от хлопка газовоздушной смеси квартире в Краснодаре проверили состояние газового оборудования

По словам экспертов оборудование осталось целым, а эпицентр хлопка был в жилой комнате
Евгения ХАЛИКОВА
В пострадавшей квартире газовое оборудование - целое.

В пострадавшей квартире газовое оборудование - целое.

В Краснодаре продолжается работа в жилой многоэтажке, где вечером 24 мая произошел хлопок бытового газа. Газовики уже осмотрели пострадавшую квартиру. По словам специалистов, эпицентр был в жилой комнате. Кухня же получила наименьшие разрушения во время ЧП. Основное газовое оборудование осталось целым.

- По нашей предварительной информации инцидент произошел в жилой комнате. Все газовое оборудование целое. Все газовые стояки, газовые крановые шары, узлы учета – все целое. Эпицентр в жилой комнате, - уточнил генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Виталий Коротких.

Обслуживание внутридомового газового оборудования проходило в декабре 2022 года. Сейчас специалисты проверяют исправность тяги вентканалов соседних квартир.