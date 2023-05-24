В храме Краснодара прошел молебен в день тезоименитства Патриарха Кирилла

Митрополит Григорий совершил молебен в день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла. Фото: пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара 24 мая прошел молебен в день тезоименитства Патриарха Кирилла. Службу провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Митрополиту сослужили благочинные округов, настоятели и клирики краснодарских храмов.

- Вся многомиллионная паства возносит молитвы о здравии Предстоятеля нашей Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — сказал владыка Григорий. – Сегодня мы вспоминаем все благие изменения, которые были совершены за годы его служения и милостью Божией они продолжаются. Увеличилось число епархий, созданы митрополии, в том числе и наша Кубанская, в большом числе открываются новые храмы и монастыри.

В своей проповеди митрополит Григорий отметил важную роль деятельности Патриарха Кирилла по развитию и укреплению Русской Православной Церкви. По завершении молебна было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.