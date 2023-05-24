В храмах Краснодара почтили память митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора

Владыка Григорий совершил панихиду по митрополиту Исидору. Фото: пресс-службы Кубанской Митрополии

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара накануне 82-й годовщины со дня рождения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора прошло заупокойное богослужение. Панихиду у его гробницы возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- Мы призваны поминать своих наставников, которые проповедовали нам слово Божие, и, взирая на их кончину, подражать вере их, — сказал митрополит Григорий. — Владыка Исидор действительно проповедовал слово Божие, он много людей привел в церковь, и не только привел, но сделал из них верных служителей Богу – рукоположил в священный сан. На протяжении долгих лет многие из вас приходили в этот день к владыке. И сегодня мы собрались у гробницы митрополита Исидора для того, чтобы вместе помолиться.

Почтить память архипастыря собрались благочинные, настоятели и клирики храмов Краснодара, сестры милосердия, воспитанники семейного православного центра «Зерно веры», а также прихожане храмов.

Митрополит Исидор нес свое архипастырское служение на Кубанской кафедре с 1987-го до самой смерти 8 августа 2020 года.