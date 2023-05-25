Шквалистый ветер и грозу прогнозируют в Сочи

В Сочи метеорологи предупредили об ухудшении погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По всему Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение. Кубань заливает дождями, а град разбивает огороды. В Сочи метеорологи также предупредили об ухудшении погоды.

- До конца 25 мая на территории курорта местами ожидается гроза и усиление ветра до 15-17 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе местного Гидрометцентра.

К слову, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у моря. А все городские службы перевели в усиленный режим работы. Ситуацию контролируют оперштаб. Напомним, что в случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.