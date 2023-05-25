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НовостиОбщество25 мая 2023 4:42

Врачи из Абхазии будут стажироваться в больнице Сочи

На первом этапе на обучение направят реаниматологов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты из Абхазии ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения.

Специалисты из Абхазии ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи из Абхазии будут бесплатно стажироваться в Сочинской клинической больнице №4. Данную идею обсудил главврач медицинского учреждения на курорте Игорь Лукьянченко с коллегой из Сухума Эриком Хатвой.

- Специалисты из Абхазии ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения. Такая практика весьма востребована и необходима абхазским врачам, - сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на первом этапе стажировки в Сочи приедуту реаниматологи. Потребность в специалистах данной сфера очень вострабована.