Врачи из Абхазии будут стажироваться в больнице Сочи

Специалисты из Абхазии ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи из Абхазии будут бесплатно стажироваться в Сочинской клинической больнице №4. Данную идею обсудил главврач медицинского учреждения на курорте Игорь Лукьянченко с коллегой из Сухума Эриком Хатвой.

- Специалисты из Абхазии ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения. Такая практика весьма востребована и необходима абхазским врачам, - сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на первом этапе стажировки в Сочи приедуту реаниматологи. Потребность в специалистах данной сфера очень вострабована.