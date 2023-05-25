Три новых экопляжа в Сочи благоустроили к лету

В их обустройстве использованы натуральные материалы

В Сочи откроются три новых экопляжа. Их благоустроили к летнему сезону. К слову, общая протяженность экопляжей составлять один километр.

- В их обустройстве использованы натуральные материалы, экологичное уличное освещение, современные инженерные технологии, а также принцип раздельного сбора отходов, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году на курорте откроются 170 пляжей. Все территори получили заключения ГИМС, а водолазы очистили дно моря. Также администрация увеличила штат спасателей.