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НовостиОбщество25 мая 2023 4:52

Три новых экопляжа в Сочи благоустроили к лету

Их общая протяженность составила около 1 км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В их обустройстве использованы натуральные материалы

В их обустройстве использованы натуральные материалы

В Сочи откроются три новых экопляжа. Их благоустроили к летнему сезону. К слову, общая протяженность экопляжей составлять один километр.

- В их обустройстве использованы натуральные материалы, экологичное уличное освещение, современные инженерные технологии, а также принцип раздельного сбора отходов, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году на курорте откроются 170 пляжей. Все территори получили заключения ГИМС, а водолазы очистили дно моря. Также администрация увеличила штат спасателей.