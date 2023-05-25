Град и ливни на Кубани будут идти до 27 мая

Непогода задержится на Кубани на ближайшие два дня

25 и 26 мая в Краснодарском крае снова пройдут ливни с градом. Осадки прекратятся только 27 числа.

- Территория Кубани останется под влиянием обширной депрессии, наполненной теплыми и неустойчивыми воздушными массами. Такая ситуация благоприятна для развития очагов кучево-дождевой облачности, дождей ливневого характера и гроз, которые на территории края местами ожидаются сильными и будут сопровождаться градом. В пятницу погода изменится мало, - сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в регионе прогреется до 27 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что около нормы.