На Кубани отремонтируют 640 школ и детских садов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в 2023 году планируют обновить 640 школ и детских садов. Работы в образовательных учреждениях проводят поэтапно.

- Комфортные условия для обучения детей – это одна из важных задач. В 2023 году мы отремонтируем 640 учреждений, на эти цели направим более 2,4 миллиарда рублей, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В школах и детских садах Кубани заменят кровлю, окна и ограждения, также приведуь в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтируют инженерные сети, обновят актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроят прилегающие территории.

Кроме этого, образовательные учреждения оснастят мебелью и новым интерактивным оборудованием.

В Краснодарском крае работают работают более 1200 школ и свыше 1500 детских садов. Одновременно в регионе строятся еще более 60 учреждений, из них до конца года возведут 20 школ и 23 детских сада.