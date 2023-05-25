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НовостиОбщество25 мая 2023 6:36

Курсанты Ушаковки возвращаются домой

Завершается первая плавательная практика для курсантов, проходившая на учебном парусном судне «Херсонес»
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Два месяца крещения морем подходят к концу для 107 ребят - курсантов ростовского филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. Свою первую практику они проходили на учебном парусном судне «Херсонес». И теперь возвращаются домой, к родным и близким.

- На практике все знания усваиваются быстрее и лучше. Каждый рабочий день у нас начинался в 8:30 утра, и свободного времени фактически не было. Например, я несколько раз нес вахту на мостике, это очень ответственная задача. Конечно, я там был не один, в наставниках второй и четвертый помощники капитана. Но все равно запомнилось. Многое узнал. Мы часто работаем с навигационными картами, а это позволяет совершенствоваться. Те же узлы отлично вязать научился, а без них на «Херсонесе» не обходится ни одна швартовая операция, - говорит Богдан Кундрюцкий, курсант ИВТ им. Г. Я. Седова.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Интенсивное «погружение в профессию», судя по восторженным отзывам курсантов, прошло вполне успешно. Многое было впервые: первая вахта на мостике, в машинном отделении, первое взятие высоты. А высота, например, грот-мачты, составляет 51 метр! И забраться на верхушку не каждому под силу. Такой опыт точно не забудется никогда. Ребята научились справляться с новыми трудностями, работать в команде. И не уронили честь родного университета.

- Суть практики состоит еще и в том, что курсанты должны заполнить так называемые книги регистрации, где есть зачеты. Эти книги сдают всем членам экипажа. Я убежден, что прохождение практики на таком типе судна, как парусник «Херсонес», даст ребятам в полной мере прочувствовать: их это профессия или нет. А как мы знаем, море любит сильных! – считает старпом учебного судна «Херсонес» Антон Елисеев.

Еще 400 курсантов ведущих вузов страны в ближайшие 8 месяцев навигации пройдут практику на легендарном паруснике «Херсонес». После крещения морскими штормами и двумя месяцами вдали от суши их испытания обычно не заканчиваются. Есть еще один ритуал - «оморячивание». Когда будущим специалистам подносят целый плафон морской воды, который необходимо полностью выпить. Обычно справляются все. Только смелым покоряются моря.