Курсанты Ушаковки возвращаются домой

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Два месяца крещения морем подходят к концу для 107 ребят - курсантов ростовского филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. Свою первую практику они проходили на учебном парусном судне «Херсонес». И теперь возвращаются домой, к родным и близким.

- На практике все знания усваиваются быстрее и лучше. Каждый рабочий день у нас начинался в 8:30 утра, и свободного времени фактически не было. Например, я несколько раз нес вахту на мостике, это очень ответственная задача. Конечно, я там был не один, в наставниках второй и четвертый помощники капитана. Но все равно запомнилось. Многое узнал. Мы часто работаем с навигационными картами, а это позволяет совершенствоваться. Те же узлы отлично вязать научился, а без них на «Херсонесе» не обходится ни одна швартовая операция, - говорит Богдан Кундрюцкий, курсант ИВТ им. Г. Я. Седова.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Интенсивное «погружение в профессию», судя по восторженным отзывам курсантов, прошло вполне успешно. Многое было впервые: первая вахта на мостике, в машинном отделении, первое взятие высоты. А высота, например, грот-мачты, составляет 51 метр! И забраться на верхушку не каждому под силу. Такой опыт точно не забудется никогда. Ребята научились справляться с новыми трудностями, работать в команде. И не уронили честь родного университета.

- Суть практики состоит еще и в том, что курсанты должны заполнить так называемые книги регистрации, где есть зачеты. Эти книги сдают всем членам экипажа. Я убежден, что прохождение практики на таком типе судна, как парусник «Херсонес», даст ребятам в полной мере прочувствовать: их это профессия или нет. А как мы знаем, море любит сильных! – считает старпом учебного судна «Херсонес» Антон Елисеев.

Еще 400 курсантов ведущих вузов страны в ближайшие 8 месяцев навигации пройдут практику на легендарном паруснике «Херсонес». После крещения морскими штормами и двумя месяцами вдали от суши их испытания обычно не заканчиваются. Есть еще один ритуал - «оморячивание». Когда будущим специалистам подносят целый плафон морской воды, который необходимо полностью выпить. Обычно справляются все. Только смелым покоряются моря.