Анапе планируют присвоить статус курорта федерального значения. Фото: Виталий ТИМКИВ

Общественники присвоят присвоить Анапе статус курорта федерального значения. В городе есть огромный потенциал для реализации местных бальнеологических ресурсов.

- Мы сделаем все возможное, чтобы наша территория официально закрепила статус лечебно-оздоровительного курорта федерального значения. Мы должны развиваться в формате традиционных приморских курортов с приоритетом для детского и семейного отдыха, - сообщил председатель Совета Леонид Красноруцкий.

Уточняется, что в ближайшее время в Общественную палату Российской Федерации от имени почетных граждан и активистов Анапы направят письмо с просьбой оказать содействие в принятии стратегически важного документа.